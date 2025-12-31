Ravezzani senza giri di parole: «Pulisic è più decisivo di Leao. Ecco spiegato il perché»

Ravezzani, sul suo profilo X, ha parlato così di Christian Pulisic, ancora in gol anche nella sfida tra Milan e Verona

Il Milan archivia il 2025 con un netto successo contro l’Hellas Verona, una vittoria maturata grazie a una ripresa arrembante che ha cancellato le incertezze del primo tempo. Tra i protagonisti assoluti della serata figura ancora una volta Christian Pulisic, capace di sbloccare il match e confermarsi l’uomo più in forma della rosa. La sua costanza di rendimento ha spinto Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, a una riflessione profonda via social sul valore reale dello statunitense all’interno delle gerarchie rossonere, spesso oscurato mediaticamente dal talento più appariscente di Rafael Leão.

Secondo Ravezzani, esiste una sproporzione evidente tra il peso dei numeri e la narrazione giornalistica che circonda i due esterni. Il giornalista ha infatti evidenziato come, nelle ultime tre stagioni, il contributo dell’ex Chelsea sia stato numericamente superiore: «Nelle ultime 3 stagioni, Pulisic a quota 50 tra gol e assist, Leão è a 40. Eppure l’americano gode di molta meno attenzione e cantori rispetto al portoghese».

Ravezzani, l’attaccante più decisivo del Milan è Pulisic

L’analisi si chiude con una sentenza netta che sposta gli equilibri del giudizio tecnico sulla squadra di Massimiliano Allegri. Ravezzani non ha dubbi su chi stia effettivamente spostando l’ago della bilancia nei momenti chiave: «Ma a tutti gli effetti l’attaccante più decisivo della squadra è lui». Mentre Leão continua a vivere di fiammate e momenti di pura estetica calcistica, Pulisic si sta dimostrando un terminale implacabile, capace di abbinare il lavoro sporco a una concretezza sotto porta che lo rende, a conti fatti, l’elemento più affidabile dell’attacco milanista.