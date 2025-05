Ravezzani non ci sta: il commento sul Milan dopo la vittoria contro il Genoa. Segui le ultimissime sul club rossonero

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Fabio Ravezzani ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan abdica in qualche modo a dare una presenza forte di sé anche a Genoa. Moncada è evidentemente di questa triade dirigenziale, che non si capisce bene come sia composta e che poteri abbia, l’elemento meno rappresentativo. È andato lui con la squadra a Genova ed è vero che si trattava di una partita non particolarmente importante, ma non è comprensibile come in ogni caso, in una partita che serve a preparare quella che è determinante che si giocherà relativamente tra pochi giorni, non sia stato seguito il Milan da dirigenti importanti come Furlani e Ibrahimovic. Si dirà che erano impegnati a fare altre cose, ma diventa difficile immaginare che Furlani e Ibrahimovic non siano andati al seguito della squadra un lunedì sera a Genoa, quindi non esattamente molto distante, lasciando questa trasferta in balia di un allenatore che quasi certamente non rimarrà e di un dirigente che quasi certamente verrà ridimensionato, Moncada. Anche da questi dettagli si capisce la mancanza di una professionalità, di un’attenzione e di una cultura dirigenziale che è stato uno dei grandi problemi che hanno limitato il volo del Milan: rimane questa la sintesi di una stagione con molte ombre e qualche luce. Speriamo per il Milan che una di queste luci sia la vittoria della Coppa Italia. Una squadra con giocatori tecnicamente importanti ma che è stata quasi impossibile governare per due allenatori diversi e con una dirigenza che purtroppo, nei momenti più importanti, è clamorosamente mancata».