Ravezzani boccia Leao: «Il Milan non può più andare avanti con lui e vi spiego perchè. Zero chance scudetto»

Ravezzani, noto giornalista, ha consigliato il Milan sul futuro di Rafael Leao: addio inevitabile in estate. Le dichiarazioni

Il Direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani, intervenuto a Maracanà su TMW Radio, ha analizzato con estrema severità il momento del Milan dopo il ko contro la Lazio.

Il focus è inevitabilmente su Rafael Leao, definito il giocatore più pagato nella storia del club (circa 53 milioni tra cartellino e oneri per il rinnovo), ma incapace di incidere quando il gioco si fa duro.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

PAROLE – «Come vedo il KO con la Lazio? Normale, è il passo del Milan che fa molto bene con le grandi e meno bene con le medio-piccole. Non credo alla rimonta del Milan non perché non credo che l’Inter possa frenare, ma per il Milan e quanto detto. Leao? E’ uno dei giocatori più sostituiti in corsa, da Pioli a Fonseca, passando per Allegri. Credo che Leao sia il giocatore più pagato nella storia del Milan. E’ stato pagato 28 mln, oltre a 25 mln al Lille al rinnovo. E’ il giocatore più pagato del Milan, prende 6,5 mln più premi, ed è un giocatore che dopo aver fatto una partita inguardabile non ha fatto nulla. E in più se ne va fuori dal campo mandando a quel paese l’allenatore. Chiediamoci perché non è mai titolare, se non a corrente alternata, nel Portogallo. Prima esce il Milan da questo equivoco, meglio sarà. Non può andare avanti il Milan con Leao, perché quando si tratta di fare la battaglia, Leao non la fa. Quando lo vendi però, devi stare attento anche a chi compri. Perchè non è banale trovare uno più forte di lui».