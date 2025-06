Ravezzani: «Gattuso mai rimpianto dal Milan. Buffon e Bonucci mai considerati»

Ravezzani ha fatto chiarezza su quanto affermato su Gennaro Gattuso, Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci

Fabio Ravezzani sul proprio account X ha fatto chiarezza sul parere che aveva espresso nei confronti di Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, e neo commissario tecnico della Nazionale Italiana.

LE PAROLE – «Spiego. Gattuso mai rimpianto dal Milan. Buffon e Bonucci mai considerati dalla Juve come dirigenti (ok, non ne hanno azzeccato uno, ma una ragione ci sarà). Tutti e 3 poco riflessivi, piuttosto aggressivi. Per guidare la Nazionale serve mediare, equilibrio. Spero di sbagliare».