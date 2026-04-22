Ravezzani torna sulla sliding doors di Calhanoglu: «Ha cambiato i destini di Inter e Milan. Averlo perso per 500k…»

Ravezzani, sul suo profilo X, ha parlato così di Calhanoglu e ricordato la sliding doors legata a Inter e Milan: le sue parole

Il trionfo dell’Inter in semifinale di Coppa Italia contro il Como, trascinata da una sontuosa doppietta di Hakan Calhanoglu, ha riacceso le polemiche sul passaggio del turco dal Milan ai nerazzurri avvenuto ormai cinque anni fa. Sulla questione è intervenuto duramente Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che tramite il suo profilo X ha analizzato l’impatto a lungo termine di quella separazione. Secondo il giornalista, nonostante il Milan abbia vinto uno scudetto subito dopo l’addio del numero 10, il divario tecnico e di valore creato negli anni successivi pende nettamente a favore dell’Inter, rendendo quell’operazione uno dei più grandi rimpianti della storia recente rossonera.

Ravezzani, la sua analisi: «Grave distrazione di Maldini»

Ravezzani ha puntato il dito contro la gestione del rinnovo di contratto del turco, all’epoca considerato un pilastro della squadra da Stefano Pioli ma lasciato partire a parametro zero.

«Non c’è dubbio che l’operazione Calha abbia cambiato i destini di Milan e Inter» ha scritto Ravezzani, riconoscendo i successi iniziali dei rossoneri ma evidenziando il trend attuale. Il punto centrale della critica riguarda le cifre che portarono alla rottura: «Averlo perso per 500k di stipendio (Pioli lo considerava indispensabile) è stata grave distrazione di Maldini».