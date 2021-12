Ravanelli: «Kessiè? Deve essere un leader in questo Milan»

Fabrizio Ravanelli ha parlato di Kessiè negli studi di Sky Sport, ecco le sue parole sull’attaccante rossonero

Fabrizio Ravanelli dice la sua sul momento di Franck Kessiè nel match di questa sera contro l’Empili. Le parole dell’ex attaccante negli studi di Sky Sport.

«Kessie è un giocatore che può giocare ovunque. Ha corsa, fisico e passaggio. Secondo me può fare la differenza in questo Milan. Mai come in questo periodo deve prendere in mano la squadra e deve essere un leader.»