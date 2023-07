Rassegna stampa: prime pagine quotidiani sportivi – 24 luglio 2023. Le prime pagine di oggi, a tema calciomercato

La rassegna stampa di oggi continua ad essere incentrata sul calciomercato: su quello del Milan e delle altra squadre di Serie A. In casa rossonera, spazio alle cessioni, in particolare quella di Origi. In entrata, invece, il grande obiettivo è Musah, altro nome per il centrocampo. Ecco le prime pagine di oggi: