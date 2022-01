Raspadori oggetto desiderio di un club italiano

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Napoli guarda con interesse a Raspadori, con il Sassuolo che avrebbe fatto una maxi valutazione

In vista della prossima stagione, in cui perderà Insigne che volerà a Toronto, il Napoli studia il colpo a effetto che non faccia rimpiangere l’attuale capitano. Tra gli obiettivi degli azzurri ci sarebbe anche Giacomo Raspadori, con i gli uomini di mercato partenopei che avrebbero già sondato il terreno con il Sassuolo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club neroverde avrebbe fatto una valutazione di circa 35 milioni, più gli ormai classici bonus, per il giovane attaccante. Il Napoli ha ascoltato e ha riportato a casa e ora potrà cominciare tutte le valutazioni in vista della prossima estate. Il giocatore è seguito anche da Inter e Milan.