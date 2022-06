Tra i nomi in orbita Milan per l’attacco c’è quello di Raspadori del Sassuolo. Ecco le ultime sul giocatore neroverde

Come riportato da Calciomercato.com al momento sulla lista degli scout rossoneri Giacomo Raspadori non è considerato prioritario. E’ un profilo che piace ma non ci sono stati contatti con il Sassuolo.