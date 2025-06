Rashford Milan, la situazione: Tare vuole insistere ma… Dettagli. Segui le ultimissime sui rossoneri e sul mercato

Il futuro di Marcus Rashford continua a tenere banco nel calciomercato europeo, con un interesse particolare che si riaccende per il Milan. L’attaccante inglese, dopo un periodo in prestito all’Aston Villa e un’ottima parentesi in cui ha dimostrato il suo valore, non sarà confermato a Birmingham.

Il suo sogno, il Barcellona, appare irrealizzabile, riaprendo così le porte per un ritorno di fiamma con la Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Team Talk’ e ripreso da calciomercato.it, il Milan è in prima linea nella corsa per accaparrarsi le prestazioni del talentuoso giocatore.