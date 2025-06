Rashford Milan, l’inglese torna di moda? L’ultima indiscrezione riapre un clamoroso scenario di mercato

Rashford Milan, l’esterno inglese può tornare di moda per la prossima stagione: concorrenza di Napoli e Como. Ultime

Il futuro di Marcus Rashford continua a tenere banco nel calciomercato europeo, con un interesse particolare che si riaccende per il Milan. L’attaccante inglese, dopo un periodo in prestito all’Aston Villa e un’ottima parentesi in cui ha dimostrato il suo valore, non sarà confermato a Birmingham. Il suo sogno, il Barcellona, appare irrealizzabile, riaprendo così le porte per un ritorno di fiamma con la Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Team Talk’ e ripreso da calciomercato.it, il Milan è in prima linea nella corsa per accaparrarsi le prestazioni del talentuoso giocatore.

Gennaio aveva già visto Rashford vicinissimo al Milan, prima che il Manchester United decidesse di girarlo all’Aston Villa. Ora, la situazione è cambiata. Allo United, infatti, non sembra esserci più spazio per lui, rendendo una cessione a titolo definitivo la soluzione più probabile. Il Milan ha mantenuto un costante gradimento per il giocatore e le recenti evoluzioni del mercato sembrano favorire un nuovo assalto. I rossoneri sono alla ricerca di un rinforzo offensivo di altissimo livello per la prossima stagione, e Rashford rientra perfettamente nei loro piani per dare un ulteriore slancio all’attacco.

Nonostante l’interesse del Napoli, che sta sondando diverse piste inglesi per un attaccante di punta, e la sorprendente candidatura del Como, neopromosso in Serie A e desideroso di fare un mercato ambizioso per puntare a una qualificazione europea, è il calciomercato Milan a sembrare la destinazione più concreta per Rashford. La squadra Allegri vede in lui il profilo ideale per elevare ulteriormente il livello tecnico della rosa. La sua velocità, la sua capacità di saltare l’uomo e la sua visione di gioco lo renderebbero un’arma preziosa per la fase offensiva rossonera.

La chiave della trattativa sarà la richiesta del Manchester United, che valuta il giocatore intorno ai 45 milioni di euro e non è intenzionato a un nuovo prestito. Questa cifra rappresenta un investimento significativo per qualsiasi club italiano, ma il Milan, consapevole del valore e del potenziale ritorno sportivo e mediatico di un acquisto come Rashford, potrebbe essere disposto a compiere uno sforzo economico importante. La dirigenza rossonera starebbe valutando attentamente le modalità per raggiungere un accordo con i Red Devils, magari attraverso bonus o dilazioni di pagamento che possano agevolare l’operazione.

Il calciomercato estivo si preannuncia quindi infuocato, e la telenovela Rashford potrebbe tenere banco per diverse settimane. Per il Milan, assicurarsi un giocatore del calibro di Marcus Rashford significherebbe non solo aggiungere un elemento di spicco alla propria rosa, ma anche lanciare un segnale forte alle dirette concorrenti, dimostrando la volontà di lottare per i massimi traguardi, sia in Italia che in Europa. Restiamo in attesa degli sviluppi di questa affascinante trattativa che potrebbe tingere di rossonero il futuro dell’attaccante inglese.