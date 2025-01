Condividi via email

Rashford Milan, interviene Conceicao: «Lui è molto bravo, vi spiego come stanno le cose». Le dichiarazioni del tecnico

Sergio Conceicao, alla vigilia del match del suo Milan contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole su Rashford.

RASHFORD – «Ci provate in tutti i modi. In Portogallo è anche peggio. Qua si parla di calcio, poi ogni tanto qualcuno ci prova… Rashford è un bel giocatore come tanti altri, vediamo quello che succede».