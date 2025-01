Rashford Milan, si infittisce la concorrenza: questa big europea fa sul serio e prepara l’assalto. Le ultimissime sui rossoneri

Negli scorsi giorni ci sono stati dei contatti tra il Milan e il Red Devils per Marcus Rashford. Il calciatore inglese è in uscita dal Manchester United e dovrebbe partire già in questa sessione di calciomercato.

Su di lui, però, non ci sono i rossoneri. Come riportato da David Ornstein c’è anche la squadra tedesca del Borussia Dortmund sulle sue tracce.