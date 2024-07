Rapid Vienna Milan: panchina per Loftus-Cheek e Bennacer! Fonseca a centrocampo ha scelto loro due, tutti i dettagli

Per Rapid Vienna Milan, Paulo Fonseca ha deciso di tenere in panchina due big come Ismael Bennacer e Ruben Loftus-Cheek.

I titolari per l’amichevole sono Yacine Adli e Tommaso Pobega, attualmente tutt’altro che saldi per una permanenza in rossonero. Se dovesse arrivare un’offerta, infatti, i due giocatori potrebbero partire per lasciar spazio a Fofana e Samardzic.