Ranking Uefa, brutte notizie anche per il Milan: cosa cambia per la qualificazione in Champions

Ranking Uefa, speranze finite per il quinto posto Champions? Il Milan è chiamato ora ad una vera e propria impresa

La giornata di giovedì doveva essere decisiva per l’Italia in ottica Ranking Uefa e lo è stata: le speranze per conquistare il quinto posto in Champions League praticamente finite con l’eliminazione della Roma nonostante il passaggio di Fiorentina e Lazio. Il Milan avrà quindi bisogno di un’impresa per partecipare il prossimo anno alla massima competizione europea. Infatti il 4° posto dista 8 punti.

RANKING STAGIONALE UEFA

INGHILTERRA 24.250 (5/7)

SPAGNA 21.678 (4/7)

ITALIA 19.938 (3/8)

GERMANIA 17.922 (3/8)

PORTOGALLO 16.250 (0/5)

FRANCIA 16.214 (2/8)

BELGIO 15.650 (0/5)

OLANDA 15.250 (0/6)