Ranieri a Sportmediaset: «Vogliamo passare il turno anche se non perdono in casa da 12 partite. Con Conceicao è successo questo». Le sue parole

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per l’accesso alla semifinale di Coppa Italia tra il Milan e la Roma. Di seguito le parole rilasciate da Claudio Ranieri, allenatore dei giallorossi, a SportMediaset.

«L’obiettivo per domani sarà fare bene contro il Milan. Sappiamo che in casa non perdono da 12 partite. Da quando è arrivato Conceiçao hanno totalizzato cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte. Andiamo ad affrontare una squadra piena di talento e di campioni. Vogliamo fare bene e passare il turno. Abbiamo la consapevolezza di affrontare una grande squadra e cercheremo di fare la nostra partita».