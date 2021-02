Raiola vuole far saltare il banco, la richiesta del procuratore al Milan

Mino Raiola vuole far saltare il banco. Il procuratore italo-olandese ha pronta una richiesta alla dirigenza del Milan

Mino Raiola ormai ha diversi assistiti nel Milan. Anche per questo motivo può giocarsi molte carte in fase di rinnovo (vedi il caso Donnarumma). L’ultima idea del procuratore è quella di far rinnovare un contratto a Romagnoli con un maxi contratto e inserimento della clausola rescissoria.

Quest’ultima formula, già proposta per Donnarumma (30 milioni per liberarsi) potrebbe complicare i dialoghi per alcuni rinnovi. La dirigenza milanista vorrebbe evitare un’inflazione generale degli stipendi e l’inserimento di clausole che complicherebbero le cose.