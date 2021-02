MN24 – Raiola su Ibra: «Era l’unico che poteva salvare il Milan. Il gesto dopo il gol? Chiedete a lui»

Il noto procuratore Mino Raiola ha rilasciato nuovi commenti sui rinnovi di Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic

Mino Raiola è stato intercettato a Milano nella giornata di oggi. Il procuratore ha fornito nuovi aggiornamenti circa i rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic. Queste le sue parole su Ibra:

«Stupisce solo voi, a me non stupisce niente, ho detto che l’unica cosa che poteva salvare il Milan era Zlatan e così è stato»

Sul gesto dopo il gol – «Questo lo devi chiedere a lui, sono registrati con brevetto. Non so quali siano le sue intenzioni, ma è uno che migliora tutti, è altruista e serviva al Milan per tornare al posto dove doveva andare. Lo hanno capito, sono contentissimo per lui, per il Milan e per i tifosi del Milan».