Raiola in Italia: oggi da Lazio e Roma, prossima tappa Milano?

Mino Raiola oggi era a Trigoria, ieri sera a Castel di Sangro. Il procuratore è temporaneamente in Italia ufficialmente per andare a trovare i propri assistiti, ma in realtà sta tessendo alcune trame di mercato. Non è da escludere che la permanenza nel nostro paese possa essere prolungata con un viaggio verso Milano. L’agente potrebbe chiudere così nei prossimi giorni l’operazione Ibrahimovic con il Milan e intavolare i discorsi per il rinnovo di Gigio Donnarumma, il cui contratto va in scadenza nel giugno del 2021.