Rafael Leao si scopre assist-man: sesto passaggio vincente in stagione

Con l’assist fornito a Rebic nel gol del 6-0 contro il Torino, Rafael Leao ha raggiunto quota sei passaggi vincenti in stagione. Un bel record per il talento portoghese che nel corso di questa annata ha realizzato anche sette reti (6 in serie A e una in Europa League).