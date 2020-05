Rafael Leao blindato dal Milan, si punta a raddoppiarne il valore di mercato

Rafael Leao potrebbe essere il valore aggiunto del Milan in questa ripresa di campionato. Il portoghese ha vissuto alti e bassi

Rafael Leao potrebbe essere il valore aggiunto del Milan in questa ripresa di campionato. Il portoghese ha vissuto alti e bassi nella prima parte di stagione. Arrivato in estate per 30 milioni di euro, non è riuscito ad affermarsi né con Marco Giampaolo né con Stefano Pioli. Eppure la dirigenza milanista ha voluto rassicurare l’agente del giocatore: il club punta a blindare il ragazzo e ad allontanare tutte le voci di mercato.

Ivan Gazidis non vuole far partire Leao per non effettuare minusvalenza. L’obiettivo è farlo giocare con continuità e ipervalutarlo. Il modello da seguire è ovviamente quello di Theo Hernandez che ora è richiesto da mezza Europa.