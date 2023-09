Rafa Mir Milan, quale futuro per l’ex obiettivo rossonero per rinforzare il reparto offensivo? Cosa succede ora

Il Milan l’aveva trattato nelle ultime ore di mercato, ma alla fine l’affare non è andato in porto. Ora è tutto da scrivere il futuro di Rafa Mir, attaccante di proprietà del Siviglia.

Come riportato da As, il centravanti avrebbe voluto trasferirsi in rossonero ma il club andaluso non ha dato l’ok dal momento che non ha trovato un sostituto. Ora Rafa Mir ha avanzato una richiesta: vuole più spazio.