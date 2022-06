Raduno Milan, ferie ridotte per i giocatori impegnati in nazionale

Continua l’avvicinamento al prossimo raduno del Milan. I giocatori impegnati con le nazionali avranno meno vacanze

Il Milan continua a programmare il suo raduno. La stagione 2022/23 comincerà a Milanello il 4 luglio, con i giocatori non impegnati in nazionale che nei giorni precedenti saranno convocati per dei test fisici. Per i 16 giocatori impegnati con le rispettive selezioni, il programma è ancora da definire.

Gli ultimi impegni ufficiali sono il 14 giugno, mentre Stefano Pioli vorrebbe avere tutto il gruppo a disposizione per la prima amichevole, l’11 luglio contro il Colonia. Il piano, secondo Tuttosport, è di concedere ai nazionali 3 settimane piene di vacanze, in confronto alle 4 di cui invece godono gli altri.