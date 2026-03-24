Rabiot Milan, il francese si sblocca a San Siro: ecco i suoi numeri con i rossoneri. Segui tutti gli aggiornamenti

Il Milan festeggia il ritorno al gol casalingo di uno dei suoi pilastri fondamentali: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, noto per la sua falcata elegante e la capacità di inserimento senza palla, ha finalmente rotto il digiuno davanti al proprio pubblico. Come riportato dai dati ufficiali di Opta, per il classe 1995 si tratta della prima rete interna su un totale di cinque marcature messe a segno in questo campionato. Un dato che sottolinea l’importanza crescente del mediano transalpino nello scacchiere tattico dei rossoneri.

Un tabù spezzato dopo quasi due anni

Prima della prodezza odierna, l’ultimo centro tra le mura amiche in Serie A per l’ex juventino risaliva addirittura al 12 maggio 2024, quando vestiva la maglia della Juventus nella sfida contro la Salernitana. Questo lungo digiuno casalingo è stato interrotto grazie a una prestazione di altissimo livello, che conferma quanto il Diavolo abbia fatto bene a puntare sulla sua esperienza internazionale e sulla sua fisicità straripante.

La gestione Allegri e il lavoro di Tare

Il rendimento di Adrien Rabiot è il frutto del lavoro quotidiano svolto a Milanello sotto la guida di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, tecnico pragmatico e grande conoscitore delle dinamiche del calcio italiano, ha sempre considerato il francese un “fedelissimo”, capace di garantire equilibrio tra i reparti. Allegri ha saputo motivare il giocatore, spingendolo a occupare con maggiore frequenza l’area di rigore avversaria.

Altrettanto decisivo è stato l’apporto di Igli Tare, il Direttore Sportivo del club milanese. Il dirigente albanese, architetto del mercato e attento gestore del gruppo squadra, ha creduto fortemente nel progetto tecnico attorno al francese, garantendo all’allenatore i profili giusti per far risaltare le doti dei singoli. La solidità mostrata dalla compagine di Via Aldo Rossi in questa fase cruciale della stagione è la prova tangibile di una sinergia perfetta tra società e campo.

Obiettivo finale di stagione

Con questa vittoria e il ritrovato feeling di Rabiot con il gol a San Siro, i rossoneri guardano con rinnovato ottimismo ai prossimi impegni. Il club meneghino ha bisogno dei gol dei suoi centrocampisti per blindare gli obiettivi stagionali e regalare ai tifosi un finale di annata da protagonisti. La trasformazione del francese in un fattore decisivo anche in zona realizzativa è l’arma in più per il Milan in questo sprint finale.