Rabiot Milan, Allegri pazzo del francese! Tare pronto ad accontentare il tecnico, può arrivare così

Rabiot Milan, Massimiliano Allegri vuole a tutti i costi il centrocampista francese a Milanello: Tare pronto ad accontentarlo

Il calciomercato Milan estivo si preannuncia come sempre ricco di colpi di scena e intrecci strategici, e le voci che gravitano attorno al Milan non fanno eccezione. In questo contesto, un nome sta emergendo con prepotenza dalle colonne del Corriere dello Sport: quello di Adrien Rabiot. L’attuale centrocampista dell’Olympique Marsiglia, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, sarebbe un obiettivo concreto per i rossoneri, con un’indicazione ben precisa arrivata direttamente da Massimiliano Allegri.

La notizia, filtrata dagli ambienti milanisti e ripresa con enfasi dal Corriere dello Sport, rivela come Allegri, che pare essere il prescelto per la panella rossonera, avrebbe già fatto il nome di Rabiot al direttore sportivo Igli Tare. Questa mossa, se confermata, delineerebbe una strategia ben precisa da parte del tecnico livornese, orientata a costruire una squadra non solo tecnicamente valida, ma anche solida dal punto di vista caratteriale e della leadership all’interno dello spogliatoio.

Adrien Rabiot, infatti, è descritto non solo come un calciatore di indubbie qualità tecniche, ma anche come un “uomo d’esperienza” che conosce alla perfezione le idee tattiche di Massimiliano Allegri. Questo legame tra i due, nato durante le stagioni trascorse insieme alla Juventus, è un fattore cruciale che renderebbe l’eventuale arrivo di Rabiot al Milan un’operazione strategica e non una semplice aggiunta di un talento. La sua capacità di assimilare rapidamente i dettami tattici del tecnico e di fungere da prolungamento in campo delle sue indicazioni lo renderebbe un “pronto all’uso” per le esigenze rossonere.

Il Corriere dello Sport sottolinea un aspetto fondamentale che avrebbe spinto Allegri a puntare su Rabiot: la necessità di ritrovare riferimenti chiari all’interno dello spogliatoio milanista. La passata stagione ha evidenziato una carenza in tal senso, con una squadra che a tratti è sembrata priva di figure carismatiche e capaci di prendere in mano le redini nei momenti di difficoltà. Rabiot, con la sua personalità e la sua leadership silenziosa ma efficace, potrebbe colmare questa lacuna, fungendo da collante e da esempio per i compagni più giovani.

Inoltre, la sua conoscenza approfondita della Serie A è un ulteriore elemento a favore dell’operazione. Nonostante le sue ultime stagioni siano state trascorse in Ligue 1, Rabiot ha un passato significativo nel calcio italiano, e questo gli permetterebbe un rapido ambientamento senza la necessità di un periodo di adattamento. Sarebbe un innesto che andrebbe a rinforzare il centrocampo non solo con la sua dinamicità e la sua visione di gioco, ma anche con la sua capacità di leggere le partite e di interpretare i diversi momenti del match, caratteristiche che spesso fanno la differenza nel campionato italiano.

L’eventuale arrivo di Rabiot al Milan, come anticipato dal Corriere dello Sport, andrebbe dunque oltre la semplice aggiunta di un giocatore di qualità. Rappresenterebbe una mossa calcolata, volta a ricostruire un ambiente solido e coeso, fondato su uomini di fiducia e sulla chiarezza delle idee tattiche. La sua presenza garantirebbe un equilibrio sia in campo che fuori, fornendo ad Allegri un punto di riferimento fondamentale per la sua nuova avventura sulla panchina rossonera. Il calciomercato è appena all’inizio, ma le pedine sembrano già muoversi secondo un piano ben definito, con Rabiot in prima fila tra gli uomini designati a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano.