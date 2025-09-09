Rabiot Milan, l’arrivo a Milanello si avvicina: assist di Deschamps ad Allegri, il livornese apprezza e prende nota

Rabiot Milan, Didier Deschamps questa sera darà minutaggio al centrocampista francese prima dell’arrivo a Milanello: Allegri ringrazia

Mentre i tifosi rossoneri fremono per l’esordio di Adrien Rabiot, il centrocampista francese si prepara a sbarcare a Milano, ma non prima di aver giocato un ruolo chiave nella sua nazionale. Il neo-acquisto del Milan, fortemente voluto dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, sarà impegnato questa sera alle 20:45 in un match fondamentale per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 contro l’Islanda. Questa partita assume un significato particolare per il club di Via Aldo Rossi, che spera di vedere Rabiot mettere minuti preziosi nelle gambe prima di unirsi ai suoi nuovi compagni a Milanello.

L’arrivo di Rabiot è stato uno dei colpi di mercato più intriganti dell’estate rossonera, finalizzato proprio nell’ultimo giorno di mercato. Il Milan, sotto la nuova gestione tecnica di Allegri e l’abile regia di Tare, ha scommesso sul talento e sull’esperienza di un giocatore che può rivoluzionare il centrocampo. Tuttavia, il suo impatto a Marsiglia in questa prima parte di stagione è stato limitato a una sola partenza da titolare, una partita che ha fatto più parlare per una rissa che per il calcio giocato. Un quarto d’ora contro l’Ucraina pochi giorni fa non è stato sufficiente per riaccendere il motore di un atleta abituato a ritmi elevati.

Proprio per questo motivo, come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, c’è grande attesa per la mossa di Didier Deschamps, CT della Francia. Il titolo del quotidiano sportivo non lascia spazio a dubbi: “Rabiot si scalda. Deschamps in aiuto. Minuti nelle gambe per correre da Max“. Nel sottotitolo si aggiungono ulteriori dettagli che fanno ben sperare il Milan: “Il Ct della Francia gli darà spazio contro l’Islanda. Così Adrien si avvicina al debutto con il Diavolo“.

L’assist di Deschamps potrebbe rivelarsi cruciale. Concedendo a Rabiot un minutaggio consistente, il commissario tecnico francese non solo aiuterebbe il suo giocatore a ritrovare la migliore condizione atletica, ma darebbe anche un prezioso aiuto ad Allegri, che si ritroverebbe un giocatore più “rodato” e pronto a scendere in campo fin da subito. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il centrocampo del Milan abbia bisogno di un innesto di qualità e personalità come Rabiot, in grado di dare equilibrio e spinta.

L’entusiasmo dei tifosi è palpabile sui social media, dove si moltiplicano i post e i commenti sull’imminente arrivo del francese. La coppia Tare-Allegri ha un piano chiaro per il centrocampo, e Rabiot ne è la pedina fondamentale. Il suo debutto con la maglia rossonera è atteso con grande trepidazione, e l’auspicio è che possa avvenire già nelle prossime partite di campionato. L’incontro con l’Islanda diventa quindi un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati milanisti, che sperano di vedere Rabiot in campo e in forma. La stagione è lunga e le sfide non mancano, e avere un giocatore come lui al top della forma è l’obiettivo principale del club. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Adrien Rabiot sta per arrivare a Milano, e con lui le speranze di un centrocampo rossonero finalmente completo.