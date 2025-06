Rabiot Milan, Allegri pazzo del francese! Tare pronto ad accontentare il tecnico, può arrivare così

Rabiot Milan, Massimiliano Allegri vuole a tutti i costi il centrocampista francese a Milanello: Tare pronto ad accontentarlo

Il calciomercato Milan estivo si preannuncia come sempre ricco di colpi di scena e intrecci strategici, e le voci che gravitano attorno al Milan non fanno eccezione. In questo contesto, un nome sta emergendo con prepotenza dalle colonne del Corriere dello Sport: quello di Adrien Rabiot. L’attuale centrocampista dell’Olympique Marsiglia, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, sarebbe un obiettivo concreto per i rossoneri, con un’indicazione ben precisa arrivata direttamente da Massimiliano Allegri.

Adrien Rabiot, infatti, è descritto non solo come un calciatore di indubbie qualità tecniche, ma anche come un “uomo d’esperienza” che conosce alla perfezione le idee tattiche di Massimiliano Allegri. Questo legame tra i due, nato durante le stagioni trascorse insieme alla Juventus, è un fattore cruciale che renderebbe l’eventuale arrivo di Rabiot al Milan un’operazione strategica e non una semplice aggiunta di un talento. La sua capacità di assimilare rapidamente i dettami tattici del tecnico e di fungere da prolungamento in campo delle sue indicazioni lo renderebbe un “pronto all’uso” per le esigenze rossonere.