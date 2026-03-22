Rabiot Milan, il francese è l’arma in più dei rossoneri: lo dimostrano i numeri da scudetto e gol decisivi!

Rabiot Milan, il francese è l’arma in più dei rossoneri: la stagione del centrocampista raccontata dai numeri da scudetto e gol decisivi

Adrien Rabiot sta diventando sempre più uno degli uomini chiave della squadra del Milan di Massimiliano Allegri. I numeri parlano chiaro: con il francese in campo, il Milan rende in modo decisamente superiore. In Serie A, Rabiot ha giocato 21 partite, contribuendo a 15 vittorie della squadra rossonera. Con lui in campo, il Milan ha una media di 2,38 punti a gara, un rendimento che, se mantenuto per l’intera stagione, porterebbe i rossoneri a superare i 90 punti, una media da scudetto.

Il divario senza di lui è altrettanto significativo. Nelle nove partite in cui Rabiot è stato assente, per infortuni, squalifiche o quando non era ancora arrivato al club, il Milan ha raccolto solo 13 punti, con una media di 1,44 punti per partita. Un rendimento decisamente inferiore alle aspettative di una squadra che punta ai vertici della Serie A.

Rabiot decisivo contro il Torino

Anche nella vittoria contro il Torino, Rabiot ha lasciato il segno. Dopo il gol spettacolare messo a segno nell’andata della stagione, il centrocampista ha realizzato la rete della vittoria con un tocco ravvicinato su assist di Christian Pulisic. Il gol è stato fondamentale per il miglioramento del gioco rossonero nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato. Oltre alla rete, Rabiot aveva già sfiorato il gol con un potente tiro da fuori area, confermando la sua importanza sia in fase offensiva che difensiva.

Un investimento vincente

Per Adrien Rabiot, questo è il primo gol a San Siro con la maglia del Milan e il quinto gol stagionale in Serie A. Un risultato che non solo dimostra il suo valore in campo, ma anche l’importanza dell’operazione conclusa dal Milan, che lo ha acquistato per 7 milioni di euro più bonus. Un investimento che si sta rivelando estremamente positivo, dando equilibrio e leadership a una squadra che, con lui in campo, sta viaggiando a ritmo da vertice.

L’impatto di Rabiot sul Milan è ormai evidente: il centrocampista francese si sta rivelando una pedina fondamentale, capace di fare la differenza tanto in attacco quanto in difesa, consolidandosi come uno dei giocatori più importanti per il cammino dei rossoneri in questa stagione.

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