News
Rabiot e il peso della leadership: il Milan si aggrappa ad Adrien contro l’Atalanta
Rabiot è l’arma a cui Massimiliano Allegri è pronto ad aggrapparsi al francese in vista della sfida contro l’Atalanta
Il Milan si appresta a vivere tre giornate di campionato ad altissima tensione, nelle quali si deciderà non solo il piazzamento europeo, ma anche il futuro dell’assetto tecnico e societario. In questo scenario di crisi, gli occhi sono puntati su Adrien Rabiot, finora considerato probabilmente il miglior elemento della stagione rossonera e uomo di fiducia di Massimiliano Allegri. Nonostante il francese abbia spesso sostenuto la squadra nei momenti di difficoltà, il suo rendimento recente è finito sotto la lente d’ingrandimento della critica.
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
Rabiot e il vuoto di potere: senza Modrić tocca a lui
Con l’assenza forzata di Luka Modrić per infortunio, il centrocampista transalpino è chiamato a un salto di qualità caratteriale per evitare che dieci mesi di lavoro vengano vanificati. Tuttosport ha analizzato il momento del numero 25 con toni piuttosto severi:
- Leader Disperso: Il quotidiano titola sulla necessità di ritrovare il vero Rabiot, sottolineando come nelle ultime uscite siano mancate le sue tipiche progressioni e il contributo in fase realizzativa.
- Comandante Mediano: Senza il carisma del croato, spetta all’ex Juventus e Marsiglia caricarsi il gruppo sulle spalle e gestire il peso della responsabilità in campo.
- Futuro in Bilico: La conquista della qualificazione in Champions League è indicata come un fattore discriminante anche per la permanenza del francese a Milano nella prossima stagione.
- L’ultimo Squillo: Rabiot resta l’unico giocatore rossonero ad aver trovato la via del gol nelle ultime cinque giornate (nella sfida di Verona), a fronte di un attacco totalmente sterile.