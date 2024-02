Quota Champions League, Pioli tira in mezzo…Allegri! Siparietto pre Lazio Milan, cosa è successo in conferenza stampa

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di Serie A contro la Lazio in programma venerdì alle 20:45. Ecco le sue parole sui punti necessari per qualificarsi in Champions League.

QUOTA CHAMPIONS – «No, Allegri è molto bravo in queste cose. Mi pare avesse detto 70 punti, c’è tanta strada da fare».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI LAZIO MILAN