Qui Genoa: le probabili scelte di Nicola per la sfida con il Milan

Qui Genoa: le probabili scelte di Davide Nicola per la sfida di domenica pomeriggio a San Siro tra Milan e il Grifone

Si avvicina la sfida di campionato, che si disputerà a porte chiuse, tra Milan e Genoa a San Siro. Qualche dubbio tra le fila liguri con Davide Nicola che dovrà probabilmente fare a meno di diversi elementi importanti come Pinamonti, Romero, Lerager, Radovanovic e Ghiglione.

Formazione dunque per larghi tratti obbligata per il tecnico italiano che schiererà il proprio Genoa con il solito modulo (3-5-2) con un terzetto difensivo composto da Biraschi, Soumaoro e il rientrante Masiello; centrocampo formato da Ankersen, Cassata, Schone, Criscito e Behrami (in ballottaggio con Sturaro). In avanti l’esperto Pandev affiancherà Sanabria.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Cassata, Schone, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria