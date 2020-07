Questo Milan è un rullo, ma ora la società deve garantire sui rinnovi

Un’altra vittoria per il Milan nella calda serata di Marassi. Ora la palla passa alla società che dovrà garantire acquisti e rinnovi

Un’altra vittoria per il Milan nella calda serata di Marassi. I rossoneri sono passati subito in vantaggio con Zlatan Ibrahimovic e hanno mantenuto il controllo del match per 90 minuti. Confermate le costanti della rinascita milanista, con Ibra goleador, Calhanoglu ispiratissimo e un gioco corale in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario in Serie A. Stefano Pioli sta concludendo in bellezza anche dopo aver acquisito matematicamente la qualificazione in Europa League. Ora la palla passa alla società che dovrà garantire un mercato adeguato agli obiettivi e dovrà rinnovare il contratto a tre giocatori fondamentali: Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu.