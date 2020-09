Questo Ibrahimovic può giocarsi la classifica marcatori

Zlatan Ibrahimovic avrà pure 38 anni, ma non smette mai di segnare. L’ultima rete è arrivata giovedì scorso

Zlatan Ibrahimovic avrà pure 38 anni, ma non smette mai di segnare. L’ultima rete è arrivata giovedì scorso contro lo Shamrock Rovers in Europa League. Lo svedese in sei mesi della scorsa stagione è riuscito a mettere a segno ben 11 reti con la maglia rossonera. Un bottino consistente che lo candidano per uno dei posti in cima alla prossima classifica marcatori. Difficilmente Ibra potrà raggiungere le 30 reti in Serie A, tuttavia la storia recente ci insegna che in alcune annate si può trionfare nella speciale classifica dei bomber anche superando di poco le venti reti. Zlatan è l’incaricato a battere rigori e punizioni al Milan e sta vivendo una seconda giovinezza. Senza dubbio, per gli appassionati di fantacalcio, è una certezza.