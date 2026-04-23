Questo è troppo, Allegri molla il Milan e si porta tre big

Massimiliano Allegri aspetta di capire quale sarà il progetto del Milan ed intanto il suo addio potrebbe essere un vero terremoto

Resta o va via? L’interrogativo continuerà ad accompagnare il Milan in queste settimane. Il futuro di Allegri è incerto, nonostante pubblicamente tutti parlano di una conferma scontata.

In realtà di scontato c’è poco se prima di non arriverà il vertice che chiarirà il futuro del club: il tecnico ha le idee chiare e vuole un mercato importante per continuare il lavoro avviato in questa stagione.

Nella prossima, con l’impegno anche della Champions, serviranno inserimenti di peso nella rosa ed anche aumentare il numero delle alternative. Allegri lo ha detto chiaramente al club e si aspetta ora risposte concrete da parte della società.

Le priorità sono chiare: un big per reparto, giocatori ‘alla Rabiot‘ o alla ‘Modric’ per intenderci, capaci di fare la differenza in campo. Poi serviranno anche valide alternative per consentire di reggere il doppio impegno più a lungo possibile. Queste le richieste di Allegri che vorrebbe anche maggior potere sul mercato.

Ora sarà la dirigenza e soprattutto l’amministratore delegato Furlani a dimostrare all’allenatore che le volontà della società coincidono con le sue. Non dovesse andare così, ecco che la conferma di Allegri diventerebbe meno scontata di quanto appare e potrebbe rappresentare un vero terremoto anche per le conseguenze che potrebbe avere sulla squadra.

Sabatini: “Allegri via? Con lui anche Maignan, Modric e Rabiot”

Questa è almeno la previsione fatta da Sandro Sabatini. Il giornalista ha parlato nei giorni scorsi nel talk ‘Numeri1Podcast’, soffermandosi proprio sul futuro di Allegri.

Senza Allegri, anche i big via dal Milan (Instagram magicmmikemaignan) – Milannews24.com

Un futuro legato, ma questo è cosa nota, ai programmi del club. Ecco quindi che “se il Milan va in Champions e costruiscono una squadra più forte, magari con un attaccante di livello, Allegri resta con piacere, altrimenti se ne va”.

E un suo addio non sarebbe indolore, almeno secondo Sabatini: “Attenzione – avvisa il giornalista -. Se va via Allegri, poi lasciano anche i vari Maignan, Modric e Rabiot“. La previsione, dunque, è quella di una vera e propria diaspora con i big che, senza il tecnico, perderebbero la voglia di restare in rossonero.

In realtà l’ipotesi sembra molto remota, sia perché Allegri è intenzionato a restare, sia perché i contratti vincolano i calciatori al Milan, almeno nel caso di Maignan e Rabiot. L’incertezza, con o senza Allegri, al momento riguarda Modric che dovrà decidere se continuare oppure dire addio.