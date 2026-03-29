Questa non ci voleva, lo prendono con 40 milioni: Tare è arrivato tardi

Stando alle ultime indiscrezioni Igli Tare si sarebbe fatto soffiare un colpo da novanta. Era sul suo taccuino da molte settimane, ma c’è chi è arrivato prima.

L’avvento di Igli Tare nella dirigenza del Milan ha impresso una direzione netta e ambiziosa alla politica di rafforzamento rossonera, portando in dote colpi di assoluto rilievo mediatico e tecnico. L’arrivo di Luka Modric a Milanello rappresenta, in questo senso, il manifesto programmatico del nuovo corso: un innesto di leadership pura necessario per guidare uno spogliatoio giovane verso palcoscenici più prestigiosi. Tuttavia, non tutte le scommesse del DS albanese hanno trovato la stessa fortuna. Il rendimento di Niclas Fullkrug, ad esempio, rimane sotto la lente d’ingrandimento della critica; le prestazioni del centravanti tedesco non hanno convinto pienamente l’ambiente, tanto che la dirigenza non sembra intenzionata, al momento, a esercitare l’opzione di riscatto per la prossima stagione.

Con la qualificazione alla Champions League ormai quasi blindata, il Milan si trova davanti a un bivio strategico. Per affrontare la “Coppa dalle grandi orecchie” con ambizioni di vertice, non basterà puntellare l’organico dal punto di vista numerico: serviranno profili che abbiano già confidenza con i ritmi e la pressione internazionale. Massimiliano Allegri ha chiesto esplicitamente uomini di sostanza e caratura d’élite, ma uno dei nomi cerchiati in rosso da Tare sembra allontanarsi ogni giorno di più. Il profilo che occupava il primo posto nella lista dei “Top Player” per la mediana sta infatti scivolando verso altre latitudini, mettendo i rossoneri in una posizione di rincorsa che complica i piani per l’estate 2026.

Ruben Neves nel mirino dell’OM: la carta Champions come ultima speranza rossonera

L’ostacolo principale tra il Milan e il suo obiettivo numero uno porta il nome dell’Olympique Marsiglia. Il club francese sta spingendo con una forza d’urto impressionante per assicurarsi Ruben Neves, il maestro portoghese attualmente in forza all’Al Hilal. Nonostante un contratto che lo lega ai sauditi fino al 2029, l’OM ha individuato nell’ex capitano del Porto il fulcro su cui costruire il proprio futuro. Le parole di Mehdi Benatia, trapelate nelle ultime ore, non lasciano spazio a interpretazioni: “Ruben è il profilo perfetto per elevare il nostro livello; la sua esperienza in Premier League e al Mondiale si sposa perfettamente con le nostre ambizioni.”

Ruben Neves nel mirino dell’OM: la carta Champions come ultima speranza rossonera – milannews24.com (foto: profilo IG Ruben Neves)

Per il Milan di Tare la sfida si fa estremamente dura. Il Marsiglia avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l’entourage del giocatore, facendo leva sulla voglia di Neves di tornare protagonista nel calcio europeo. Tuttavia, esiste un fattore che potrebbe ancora ribaltare gli equilibri di questa trattativa: la partecipazione alla prossima Champions League. Se i rossoneri hanno ormai la certezza di calcare i campi più prestigiosi del continente, l’OM naviga in acque ben più incerte e il suo accesso all’Europa che conta non è affatto garantito. Tare intende premere proprio su questo tasto, offrendo a Neves la certezza della vetrina internazionale più importante, una promessa che Benatia, al momento, non può permettersi di fare. Il duello per il maestro portoghese è appena iniziato, ma l’esito passerà inevitabilmente per il verdetto finale dei rispettivi campionati.