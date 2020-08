Quasi tramontata pista Everton, per Chiesa è sfida con la Juve

Gianni Di Marzio ha fatto il punto sul mercato rossonero e sulle possibilità di vedere Federico Chiesa al Milan

Gianni Di Marzio ha fatto il punto sul mercato rossonero e sulle possibilità di vedere Federico Chiesa al Milan: «Credo che la volontà del ragazzo sia quella di cambiare. Però per il 4-3-3 juventino è l’ideale. Paquetà? Non lo avrei mai preso. Lo vidi anni fa in Nazionale giovanile e nessuno lo aveva notato. Come qualità è rimasto al Flamengo» ha dichiarato a TMW Radio.

Su Everton: «Everton è una punta sinistra che al Milan, visto Rebic, poteva essere un doppione. Ma Everton è nazionale brasiliano, quindi sarebbe stato Rebic un doppione e non lui. E’ molto forte e non so perché ancora non sia arrivato in Europa».