Quarta maglia Milan, presentata ufficialmente la nuova collaborazione PUMA e Off-White™

Quarta maglia Milan, ecco il comunicato ufficiale sulla presentazione della nuova collaborazione tra PUMA e Off-White™

Il comunicato ufficiale sulla presentazione della quarta maglia del Milan:

AC Milan, PUMA e Off-White™ sono orgogliosi di presentare l’attesissimo kit AC Milan x Off-White™ 2025, una fusione perfetta tra calcio, moda e innovazione.

La collaborazione tra questi tre brand non è solamente un incontro tra calcio e moda, ma una celebrazione del potere trasformativo dei sogni. Rende omaggio alla capacità dei sogni di unire e ispirare, andando oltre lo sport per creare un momento culturale, esemplificato da questo kit – il primissimo in assoluto realizzato da Off-White™ per essere indossato in campo.

Al centro di questa collezione esclusiva c’è il concetto di Dreamland, che incarna un ricco insieme di valori e simbolismi. Il numero “63”, stampato sul colletto interno della maglia, rappresenta un potente emblema dei sogni. Sogni di vittoria e di successo sportivo per una squadra di calcio, con AC Milan che ha conquistato la sua prima Coppa dei Campioni nel 1963, e sogni di progresso, ispirati dall’iconico discorso “I Have a Dream” di Martin Luther King Jr. nello stesso anno. Il discorso rimane un appello senza tempo alla giustizia sociale e all’uguaglianza, una visione condivisa da AC Milan, PUMA e Off White™, che insieme celebrano il potere del sogno, offrendo un potente richiamo alle infinite possibilità che esso sa ispirare.

Il nuovo kit, splendidamente progettato da PUMA e Off White™, è disponibile in due colourway differenti, entrambe realizzate con i colori della bandiera panafricana per celebrare la black excellence e richiamare i concetti di unità e progresso. La prima versione è caratterizzata da una base black che sfuma in un power green nella parte inferiore della maglia, con loghi sizzle yellow e dettagli red sul colletto black e sui polsini. La versione alternative presenta una base red che sfuma in un colore power green con il crest AC Milan monocromatico e colletto e polsini con dettagli sizzle yellow.

Entrambe le maglie sono caratterizzate da tocchi signature di Off White™, tra cui l’iconica zip tie sia sulla versione Authentic che su quella Replica. Sul retro, i cognomi dei giocatori sono riportati tra virgolette, mentre sul petto risalta la parola “Diavoli“, storico nickname di AC Milan, incorporata nello stemma.

Caratterizzato da elementi di design sottili ma incisivi, il kit incarna l’idea che il cambiamento è inarrestabile e il progresso è continuo. Le maglie rappresentano il concetto “Unity is Strength” attraverso l’iconico pattern all-over di Off White™, modificato per collegare le frecce e creare unità. Il lancio della collezione a febbraio, in concomitanza con il Black History Month, sottolinea ulteriormente gli importanti concetti che hanno ispirato la maglia, celebrando unità, progresso e black excellence.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: “Questa collaborazione rappresenta un traguardo importante per AC Milan, poiché riesce ad unire calcio, moda e valori in un modo audace e significativo. La collaborazione con Off White™, che realizza la loro prima maglia di calcio insieme a PUMA ci permette di creare qualcosa di veramente unico, perfettamente in linea con la nostra legacy e la visione del futuro del Club. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nella nostra strategia del Fourth kit con PUMA, un progetto che riafferma la nostra dedizione a superare i limiti creativi e a ingaggiare i nostri tifosi in modo innovativo. Siamo orgogliosi di celebrare questo momento culturale e di dare vita al potere trasformativo dei sogni dentro e fuori dal campo”.

Maria Valdes, Chief Product Officer di PUMA, ha dichiarato: “Questa partnership non celebra solamente l’heritage calcistico del Milan, ma rende omaggio al potere dei sogni e del progresso. Siamo onorati di lavorare con Off-White™ per dare vita a questo speciale kit che unisce performance, moda e cultura in modo veramente unico. Questo kit è un omaggio alla legacy di AC Milan e una celebrazione dei progressi che continuiamo a fare sia dentro che fuori dal campo”.

Cristiano Fagnani, CEO di Off-White™, ha dichiarato: “La collaborazione tra Off-White™, AC Milan e PUMA non è solo un tributo allo stile e all’innovazione, ma anche un’opportunità per celebrare la legacy culturale e l’influenza della black community nello sport e nella moda. Durante il Black History Month, questo Fourth kit diventa un simbolo di connessione, identità e orgoglio, unendo passato, presente e futuro attraverso il linguaggio universale del calcio e dello streetwear. Più che un semplice kit, rappresenta una dichiarazione di diversità e inclusione, che ispira la next generation dentro e fuori dal campo”.

Dreamland prende vita anche nel mondo digitale, offrendo ai fan di tutto il mondo l’opportunità di immergersi nella sua visione attraverso attivazioni uniche su Rocket League e Fortnite. Su Rocket League, il design della maglia è stato trasformato in decalcomanie e ruote esclusive per auto, disponibili nel popolare sports-action game a partire dal 21 febbraio. Su Fortnite invece verrò lanciata un’isola* personalizzata ispirata alla collezione, dove i giocatori potranno esplorare, interagire e vivere appieno l’essenza dei nuovi kit.

Per celebrare il lancio del nuovo Fourth kit, ieri sera a Milano si è tenuto un evento di lancio che ha riunito arte, cultura ed entertainment, mostrando i valori condivisi e la creatività alla base dei kit. Ospiti VIP, fan e community member sono stati invitati a esplorare il tema della collaborazione, Dreamland, rafforzando l’impatto culturale di questo progetto.

La collezione AC Milan x Off-White™ comprende maglie Authentic e Replica, ciascuna progettata per performance di alto livello e realizzata con pratiche sostenibili. La maglia Authentic, indossata dai giocatori, è realizzata in tessuto ULTRAWEAVE di PUMA per ridurre il peso e l’attrito. Inoltre, incorpora la tecnologia DryCELL per la massima traspirazione.

La maglia Replica rispecchia il design della versione Authentic, offrendo una vestibilità relaxed con tecnologia DryCELL e RE:FIBRE, realizzata con almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati e altri materiali sostenibili.

Entrambe le versioni del kit riflettono la dedizione di PUMA alla sostenibilità. La maglia Authentic è realizzata con materiali riciclati al 100% (esclusi i bordi e le decorazioni), mentre la maglia Replica incorpora la tecnologia RE:FIBRE di PUMA, a conferma dell’impegno del brand verso un processo di produzione circolare.

Il kit AC Milan x Off-White™ farà il suo debutto in campo quando il Milan affronterà l’Hellas Verona in Serie A il 15 febbraio, con i giocatori di movimento che indosseranno la versione black e il portiere quella red. La versione red sarà poi indossata dai giocatori di movimento contro la Lazio, mentre il portiere indosserà la versione black, mettendo in mostra entrambe le colorway in queste due partite. Anche la squadra femminile indosserà il nuovo Fourth kit in una partita ancora da definire – le giocatrici di movimento indosseranno la versione alternative, mentre il portiere vestirà la versione nera.

AC Milan x Off-White™ è disponibile in tutti gli store ufficiali AC Milan, su store.acmilan.com, nei PUMA Store, su PUMA.com, e presso selezionati retailer in tutto il mondo a partire da oggi.