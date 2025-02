Quarta maglia Milan, oggi il giorno in cui verrà svelata la nuova collaborazione PUMA per OFF-WHITE

Giornata particolare per il Milan oggi. In collaborazione con PUMA e Off-White™, si prepara a svelare il Fourth kit della stagione 2024/25, in quella che si preannuncia come la fusione perfetta di calcio, moda e innovazione.

Da ieri è già possibile acquistare in pre-order la maglia in versione Authentic in esclusiva sullo Store online ufficiale del Club. Disponibile in quattro diverse varianti di lettering da abbinare a due numerazioni