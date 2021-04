Quanti intrecci tra Milan e Benfica, continuano i dialoghi

Milan e Benfica continuano i dialoghi di mercato. Manuel Rui Costa è rimasto in buoni rapporti con i rossoneri

Milan e Benfica continuano i dialoghi di mercato. Manuel Rui Costa è rimasto in buoni rapporti con i rossoneri e potrebbe agevolare alcune trattative.

Un obiettivo di Maldini è Nunez, attaccante giovanissimo che sta sorprendendo tutti in questa stagione. E’ l’alternativa a Vlahovic e Scamacca, sempre se i lusitani dovessero scendere dalla richiesta di 50 milioni di euro.

Molto più facile arrivare a Gedson Fernandes, che non verrà riscattato dal Galatasaray e verrà messo sul mercato in saldo. Con una 15 di milioni i rossoneri potrebbero assicurarsi un centrocampista completo classe ’99, il sostituto di Meitè.

Intanto da Lisbona è pronto a partire un ex conoscenza come Tarabt, vicino al ritorno in Premier League.