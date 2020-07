Quando le cose iniziano ad andare bene…si riparte da zero

Milan, Marinozzi a SkySport24 ha commentato i miglioramenti del Milan e il lavoro di Stefano Pioli

Andrea Marinozzi a SkySport24 ha commentato i miglioramenti del Milan e il lavoro di Stefano Pioli: «Pioli è stato bravissimo, la squadra è tutta dalla sua parte. Il Milan è cambiato totalmente rispetto a qualche mese fa. Il paradosso del Milan è che ora funziona tutto, ma a breve si ripartirà di nuovo da zero. Al Milan serviva un giocatore come Ibrahimovic, aveva bisogno di personalità e Boban e Maldini hanno capito che serviva uno come lo svedese. Diversi giocatori sono cresciuti da quando è arrivato Ibra come Rebic e Calhanoglu. Ibra è un elemento fondamentale per questo Milan, con lui dall’inizio avrebbe probabilmente lottato per la Champions».