Sorteggi ottavi Europa League: data e orario dell’appuntamento per il Milan in caso di passaggio del turno. I dettagli

Giovedì 22 febbraio si chiudono gli spareggi dei sedicesimi di Europa League 2023-2024 e il Milan, in caso di passaggio del turno in quel di Rennes, si qualificherebbe per gli ottavi di finale.

Il giorno dopo, venerdì 23 febbraio alle ore 12 a Nyon , nella sede della Uefa, saranno sorteggiati gli accoppiamenti in tabellone degli ottavi di Europa League. Il club rossonero (retrocesso dalla Champions League) in caso di qualificazione, così come la Roma, non sarà testa di serie a differenza dell’Atalanta.