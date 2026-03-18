Pulisic risponde alla chiamata: gli USA lo aspettano per i big match contro Belgio e Portogallo

Pulisic è stato convocato da Pochettino per le amichevoli di lusso degli USA di fine marzo contro Belgio e Portogallo

Non c’erano molti dubbi al riguardo ma ora è arrivata anche la conferma: Christian Pulisic rientra tra i convocati del CT Mauricio Pochettino per le due amichevoli che gli Stati Uniti disputeranno in questa ultima sosta della stagione, nell’ultimo weekend di marzo. La nazionale americana si appresta ad affrontare due big del Vecchio Continente: prima il Belgio e successivamente il Portogallo, in un test probante in vista del Mondiale 2026. Il tecnico argentino ha selezionato 27 giocatori, confermando il milanista come punto fermo del progetto tecnico statunitense nonostante un periodo non brillantissimo in maglia rossonera.

Pulisic, la sfida di Capitan America

Per l’attaccante rossonero, la chiamata in nazionale rappresenta l’occasione ideale per ritrovare fiducia e brillantezza: «Il numero 11 del Milan cerca riscatto dopo un inizio di 2026 complicato», caratterizzato da qualche acciacco fisico e da prestazioni al di sotto dei suoi standard abituali sotto la guida di Massimiliano Allegri. Pochettino punta forte sull’esperienza europea di Pulisic per guidare il gruppo contro avversari di caratura mondiale, sperando che l’aria di casa — e il confronto con stelle internazionali — possa restituire al club rossonero un giocatore rigenerato per il finale di campionato.

La sosta permetterà al calciatore di staccare la spina dalle pressioni di Milanello e di misurarsi in contesti di altissimo livello. Con il Mondiale casalingo ormai alle porte, ogni uscita con la maglia a stelle e strisce assume un valore simbolico e tecnico fondamentale. Il Milan osserverà con attenzione le condizioni del suo talento, augurandosi che i match contro i diavoli rossi belgi e i lusitani non lascino strascichi fisici in vista della volata finale in Serie A.