Pulisic parla dal ritiro degli USA: «La pressione c’è, ma sono abituato a queste situazioni. Dobbiamo concentrarci su…»

Pulisic, l’attaccante del Milan suona la carica dagli Stati Uniti in vista dell’amichevole col Portogallo e del Mondiale

Dal ritiro degli Stati Uniti, il capitano e stella del Milan, Christian Pulisic, ha analizzato il momento della sua nazionale in vista della prestigiosa amichevole contro il Portogallo. Con lo sguardo già rivolto ai Mondiali 2026, l’attaccante non si è nascosto dietro facili alibi, accettando con maturità il peso delle aspettative: «La pressione c’è, parliamo di un Mondiale. Non è per via della mia posizione da capitano o altro. Sono abituato a queste situazioni. Non vorrei trovarmi in nessun’altra posizione. Mi sento un privilegiato ad essere in questa situazione». Pulisic ha poi sottolineato l’importanza del gruppo per superare gli ostacoli più duri: «La pressione c’è ma non è sicuramente nulla che io non possa gestire. La affronterò a testa alta. E non dovrò farlo da solo, sono fortunato ad avere vicino ragazzi come McKennie, tutta la mia squadra, lo staff e un intero Paese».

Pulisic, la scelta “digital detox” per ritrovare il focus

Per proteggere la propria serenità mentale e quella della squadra, il numero 11 rossonero ha svelato una decisione drastica riguardo alla sua vita privata, riportata dal sito di Gianluca Di Marzio: «Ho semplicemente cancellato quasi tutti i social media dal telefono. Cerco solo di evitarli. Ci saranno sempre delle pressioni». Una scelta dettata dalla volontà di isolarsi dal rumore esterno per concentrarsi esclusivamente sugli obiettivi sportivi, senza farsi condizionare dai giudizi della rete: «Metto molta pressione su me stesso e anche gli altri fanno lo stesso. Abbiamo grosse aspettative su noi stessi e su ciò che vogliamo fare. Dovremo concentrarci su ciò che conta davvero».