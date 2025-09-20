Pulisic a Sky: «Felice della vittoria, dobbiamo guardare partita dopo partita»

Pulisic a Sky commenta la vittoria sull’Udinese in cui è stato grande protagonista con una doppietta

Il nome di Christian Pulisic spicca per le prestazioni in crescendo. L’ultima, in ordine cronologico, è quella che lo ha visto protagonista nella vittoria del Milan a Udine con il risultato di 3 a 0, una partita che lo ha consacrato come MVP del match.

La sua performance non si è limitata a una semplice presenza in campo. Pulisic ha segnato una doppietta e ha propiziato la rete di Fofana, dimostrando versatilità e concretezza. Al termine della partita, il giocatore statunitense è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, offrendo le sue prime impressioni a caldo su un’annata che si preannuncia ricca di emozioni.

Le sue dichiarazioni sono state un mix di umiltà e consapevolezza. “Sto bene, ho preso botte ovunque,” ha scherzato il calciatore, un’affermazione che sottolinea l’intensità della gara e la sua capacità di resistere ai colpi degli avversari. Ma la sua gioia è palpabile: “Sono molto felice per questa vittoria”. La vittoria non è solo un risultato, ma un segnale che la squadra sta crescendo e assimilando le nuove direttive tecniche.

Una delle domande rivolte a Pulisic riguarda Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico rossonero. “Venire qua non è facile, siamo molto solidi dietro e facciamo bene difensivamente con cinque,” ha risposto, confermando l’impronta tattica che l’allenatore sta cercando di dare alla squadra. La solidità difensiva, infatti, è un marchio di fabbrica del tecnico livornese e un aspetto cruciale per costruire successi a lungo termine.

L’arrivo di Allegri in panchina e di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo ha tracciato una nuova rotta per il Milan. L’ex dirigente della Lazio ha dimostrato, nel corso della sua carriera, un’ottima propensione a individuare talenti e a costruire squadre competitive. La scelta di puntare su un giocatore come Pulisic rientra in questa strategia, volta a rafforzare la rosa con elementi di qualità e con esperienza internazionale. Le prestazioni del calciatore statunitense sembrano dargli ragione.

Ma il cammino è ancora lungo e Pulisic lo sa bene. Quando gli è stato chiesto se il Milan può togliersi grandi soddisfazioni, la sua risposta è stata un invito alla prudenza e alla concretezza: “Abbiamo una grande squadra. Ora è importante trovare la continuità: ora è importante prendere partita dopo partita”. Un approccio pragmatico che riflette la mentalità vincente e la consapevolezza che ogni match è una battaglia a sé stante.

In conclusione, la performance di Christian Pulisic a Udine non è solo un’ottima notizia per il giocatore, ma un segnale positivo per tutto il Milan. Con la guida di Massimiliano Allegri e la visione di Igli Tare, la squadra sta trovando una sua identità e una continuità di risultati che fa ben sperare per il futuro. Le parole di Pulisic, umili e determinate, confermano l’ottimo lavoro che si sta svolgendo a Milanello.