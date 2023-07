Pulisic show alla prima col Milan: i giornali esaltano il nuovo acquisto, arrivato pochi giorni fa dal Chelsea

Il Milan scalda i motori in vista dell’inizio della stagione. I rossoneri ieri hanno affrontato e battuto 7-0 il Lumezzane nella prima delle tante amichevoli in programma in questa pre-season.

Pulisic si è preso subito la scena e gli elogi dei giornali: l’americano è stato travolgente con un palo colpito, un’occasione pericolosa e fornendo i primi due assist dell’incontro. Ora negli USA dovrà dare nuove risposte.