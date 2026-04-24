Pulisic e un rinnovo ancora fermo. Dal digiuno di gol ai dubbi sul suo futuro: le ultime

Pulisic, l’esterno americano non segna da dicembre e il rinnovo, che sembrava una formalità, è ora in una fase di stallo

La parabola stagionale di Christian Pulisic rappresenta uno dei misteri più fitti in casa Milan. Fino al 28 dicembre scorso, il fantasista statunitense era indiscutibilmente il trascinatore assoluto della squadra di Massimiliano Allegri, capace di prestazioni da top player che lo avevano issato ai vertici del campionato. Indimenticabile la sua prova a Torino contro i granata, quando entrò in campo con la febbre e ribaltò da solo la partita. Tuttavia, con l’inizio del nuovo anno, la luce si è spenta: l’americano sembra smarrito, nervoso e lontano parente del calciatore ammirato nella prima metà dell’annata.

Questo calo drastico ha avuto ripercussioni immediate anche fuori dal campo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il clima attorno al giocatore è diventato pesantissimo: «Pulisic, il grande gelo. Quasi cinque mesi senza segnare e anche il rinnovo ora è lontano. Il prolungamento dell’esterno sembrava imminente e invece è sfumato. Insieme al gol». La pressione per l’imminente Mondiale 2026, che lo vedrà protagonista in casa, sembra stia giocando un brutto scherzo alla sua serenità, riflettendosi in un’incapacità cronica di incidere nelle fasi cruciali del match.

Pulisic, contratto e opzioni: una situazione in bilico

Il legame tra il Milan e Pulisic è attualmente garantito fino al 2027, con un’opzione di prolungamento per un ulteriore anno. Nonostante le basi contrattuali siano solide, il silenzio della dirigenza rossonera nelle ultime settimane è assordante. Senza un’inversione di tendenza nelle ultime gare di campionato, il futuro dell’americano potrebbe cambiare radicalmente: «L’americano ha un contratto fino al 2027 con un’opzione di un anno ma a oggi tutto tace: le prestazioni in campo non hanno per nulla aiutato». Con il calciomercato alle porte, il Milan dovrà decidere se continuare a puntare sul talento di Hershey o valutare nuove strade.