Pulisic a TL: «Incomprensibile quanto successo, siamo delusi come i tifosi. Ora c’è da fare solo una cosa»

Intervenuto a TeleLombardia dopo la sconfitta del Milan in finale di Coppa Italia contro il Bologna, Christian Pulisic, esterno dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Perché è successo questo stasera? Non lo so, siamo tutti delusi. Non abbiamo giocato bene, loro hanno fatto molto bene, hanno fatto un buon pressing e ci hanno messo tanto in difficoltà. Siamo tutti delusi, ora l’importante è finire bene la stagione, abbiamo due partite e dobbiamo vincere. Voglio ringraziare ai tifosi sempre. Noi siamo delusi, vogliamo vincere sempre. Vogliamo sempre vincere, cerchiamo di finire bene questa stagione e anche la prossima».