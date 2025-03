Pulisic a Milan Tv: «Gara col Lecce storia della stagione. Momento difficile anche per me, vi spiego»

Pulisic, esterno americano del Milan, ha commentato ai canali ufficiali del club rossonero la vittoria ottenuta ieri contro il Lecce

Intervenuto a Milan Tv dopo Lecce–Milan, Christian Pulisic, esterno dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Molto importante, ci dà molta fiducia in questo momento difficile. Era un momento difficile anche per me, voglio segnare sempre ma negli ultimi tempi non è successo. Questa partita è la storia della stagione: facciamo bene, abbiamo 5-6 occasioni, loro fanno un tiro e segnano. Ma ho sempre creduto di vincere la partita, anche sul 2-0 per loro».