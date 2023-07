Pulisic: «Entusiasta di far parte di un club storico come il Milan. Il nuovo kit…». Le parole dell’esterno

Nella mattinata di oggi PUMA ha presentato il nuovo Away kit del Milan per la stagione 2023/24. Di seguito le parole del neo acquisto rossonero Pulisic.

PULISIC – «Sono entusiasta di essere entrato a far parte di un club storico e iconico come il Milan. Sono anche molto felice che saremo in tournée negli Stati Uniti per la pre-season, dove potrò indossare il nuovo kit. Il Milan è un Club di incredibile successo e l’iconico kit bianco è diventato un simbolo di queste vittorie nel corso degli anni. Come giocatori, sentiamo un’ulteriore iniezione di fiducia sapendo che indossiamo la legacy del ricco heritage AC Milan»