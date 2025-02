Pulisic, l’emozione di giocare per il Milan: «Il debutto non lo dimentichi. Succede quando entri a San Siro»

Pulisic a Sports Illustrated ha raccontato cosa vuol dire giocare per il Milan. L’emozione di entrare a San Siro

Christian Pulisic a Sports Illustrated ha raccontato cosa vuol dire giocare per il Milan. Lo statunitense è nel cuore di tutti i tifosi rossoneri e apprezzato da tutti gli appassionati di Serie A e non solo.

GIOCARE NEL MILAN – «Il debutto con un club non lo dimentichi mai. Il momento più importante è la prima partita in casa, quando senti davvero cosa significa indossare la maglia rossonera. Quando entri a San Siro, è lì che realizzi di essere davvero in una squadra come il Milan. Indossare la maglia, la pressione, i nervi, ma anche l’emozione e tutto ciò che comporta questo club».